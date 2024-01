FC Barcelone : Xavi montre les muscles avant Bilbao et zappe la polémique avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Deux retours pour la Coupe du Roi

« Andreas (Christensen) et Joao Cancelo sont prêts pour demain ».

Sur le choc face à l’Athletic Bilbao

« Demain sera un scénario totalement différent de celui de Villamarín, mais il est temps de concourir et de se battre pour remporter le titre (…) Le 'déclic' serait de gagner demain, de gagner les demi-finales et de remporter un titre. Mais oui, surtout, faire un bon match. Je pense que contre le Betis nous avons été très bons dans le jeu, demain ce sera différent (…) On a gagné au Benito Villamarin où personne avait gagné, il faudra faire pareil à San Mames ».

Sur la pression de San Mames et Inaki Pena

« Il a joué en Turquie, ne vous inquiétez pas… »

« Je crois en l’honnêteté des arbitres mais… »

Sur l’arbitrage et le Real Madrid

« Je crois en l'honnêteté des arbitres, mais je n'aime pas leurs expressions. Je ne veux rien ajouter de plus que ce que j'ai dit l'autre jour. La polémique est à Madrid, pas chez moi (…) Est-ce que les arbitres sont conditionnés par des vidéos effectués par Real Madrid TV qui les attaquent ? C'est à la fédération de répondre (…) Je ne veux pas alimenter la polémique, je veux parler de football. Si vous me posez des questions sur le sentiment que j'ai eu l'autre jour, vous l'avez vu et entendu... »

Sur le Mercato d’hiver

« Je ne crois pas qu’il y aura une nouveauté sur le Mercato. Notre situation est très difficile. Nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons ».

❌ XAVI DESCARTA prácticamente FICHAJES para este mercado.



😬 "Es MUY DIFÍCIL por la situación que tenemos".



🗣️ Xavi, sobre la posibilidad de tener incorporaciones. pic.twitter.com/GibxeyaWB9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 23, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life