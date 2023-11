FC Barcelone : Xavi n'épargne pas ses joueurs et maintient une exigence

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La victoire face à la Real Sociedad

"Il nous a manqué pas mal de choses mais surtout de l'intensité. Ils nous ont mangé, en seconde, un peu moins. Je l'ai déjà dit, la première mi-temps contre la Real était inacceptable. On a réduit la distance avec ceux de devant en jouant mal. Maintenant, on doit faire mieux. On doit récupérer notre niveau, en intensité, le pressing après la perte du ballon, notre identité. C'est la clé pour avoir de bonnes sensations et gagner. Le Barça, c'est comme ça. On doit analyser ce qui s'est passé et être honnête avec les joueurs. On l'a analysé, on a pris 3 points vitaux et maintenant il faut mieux faire. "

Le groupe

"Le retour de Pedri va nous faire du bien. Même le retour à 100% de Raphinha, Lewandowski, Jules... Ils sont vitaux pour l'équipe. Ils donnent confiance aux coéquipiers, ils sont importants."

La C1

"Si on se qualifie dès demain, on aura fait nos devoirs dans cette compétition. Il faudra confirmer la qualification. Il faut ensuite finir premier du groupe, c'est important."

Propos retranscrits par le compte twitter ActualiteBarca.

Xavi: "On veut jouer un très beau football et mettre des goléadas mais ça ne se passe pas à tous les matchs, tu as des rivaux en face qui mettent de l'intensité. Il faut chercher cette constance et essayer de le faire." — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) November 6, 2023

