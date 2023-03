FC Barcelone : Xavi n’est pas satisfait du match de ses hommes contre Valence !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le Barça prend trois points importants ! Ce dimanche, les Catalans se sont imposés contre Valence grâce à un but de Raphinha. Un succès décisif pour les Blaugranas dans la course au titre en Liga. Les Barcelonais ont désormais 10 points de plus que le Real Madrid qui se déplace ce soir au Betis Séville. Malgré cette victoire, Xavi n’est pas totalement satisfait de la prestation de ses hommes contre l’avant-dernier du championnat.

« Nous devons savoir comment conclure le match. Nous avons eu beaucoup d'occasions de tuer le match et nous ne l'avons pas fait, et à la fin avec l'expulsion d'Araujo nous avons trop souffert », a-t-il d’abord lancé dans des propos rapportés par Marca. « Ce sont des matchs pour lesquels on parlerait d'une victoire confortable mais le manque d'efficacité nous a fait souffrir jusqu'à la fin. Nous avons su souffrir, c'est le moment de le faire. Nous avons beaucoup de blessures et aujourd'hui encore plus avec l'expulsion », a regretté le coach du FC Barcelone.