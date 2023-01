FC Barcelone : Xavi ne se fatigue pas d'encenser l'un de ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Un but et deux passes décisives. Et lorsque votre équipe en marque trois, comme ce fut le cas hier soir du FC Barcelone face au Real Madrid (3-1), il ne faut pas aller chercher loin pour connaître l'homme de la rencontre. C'est donc lui, et personne d'autre, qui a illuminé le Clasico et qui a offert un premier trophée, cette saison, au Barça.

Et c'est encore lui qui a été encensé comme rarement par son entraîneur, Xavi, au terme de la rencontre. Des propos aussi élogieux que rares.

"Il met une âme, un coeur et un caractère qu'il imprime et donne à toute l'équipe. Et à seulement 18 ans, il a une capacité de leadership innée, un courage et une rage qui sont ancrés en lui. Je ne peux pas me fatiguer de le complimenter. Surtout, qu'il ne s'arrête pas, il n'a pas de limites."