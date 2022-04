FC Barcelone : Xavi pire coach du Barça depuis 20 ans, saison déjà terminée ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Xavi a commis sa première erreur stratégique depuis son retour sur le banc du FC Barcelone. En étant infidèle à sa légendaire humilité ces derniers jours, avec notamment une pique gratuite au Real Madrid, l’entraîneur du Barça ne s’est pas fait que des amis. En Espagne comme ailleurs. Presque logiquement, le coach du club catalan - vidé de la Ligue Europa et distancé comme jamais en Liga (15 points de retard sur le Real avec un match en moins) - essuie donc aujourd’hui ses pires critiques depuis le début de son mandat fin 2021.

Hier soir, l’émission El Chiringuito a même dégainé un tableau comparatif au sujet du pourcentage de victoires du FC Barcelone sous la houlette des prédécesseurs de Xavi sur le banc blaugrana depuis 20 ans. Et avec seulement 53% de succès, le technicien catalan arrive en dernière position ! Derrière Ronald Koeman (58%), Quique Setién (64%), Ernesto Valverde (67%), Luis Enrique (76%) ou encore Gerardo Martino (68%) dans l'ordre chronologique. Seul Carles Rexach a fait pire que lui... en 2002 (50%).

Jota Jordi, pourtant supporter numéro 1 du FC Barcelone et grand fan de Xavi, n’a pas masqué sa grande déception suite à la défaite au Camp Nou contre Cadix hier soir (0-1). L’ancien joueur « culé » s’est même emporté de dépit : « La saison est terminée, on va de couac en couac depuis 4-5 jours. » L'intéressé oublie sans doute un peu vite qu'il reste un moyen au club phare de la Ciudad Condal de sauver une saison en dents de scie : décrocher une place en Ligue des champions via la Liga.

Pour résumer Balayé en quarts de finale de la Ligue Europa et distancé comme rarement en Liga, le FC Barcelone pourrait avoir dit adieu à ce qu’il reste de la saison. Xavi, lui, essuie les plâtres et les critiques de toutes parts. Et pas qu'un peu.

