FC Barcelone: Xavi pleurniche déjà en attendant le Real Madrid !

Le FC Barcelone a connu un premier accroc dans sa préparation en s’inclinant cette nuit contre Arsenal (3-5). Si Robert Lewandowski en a profité pour ouvrir son compteur personnel, les Blaugrana ont été incapables de revenir au score en seconde période alors que Xavi avait changé plus de la moitié de son équipe ! L’entraîneur du Barça a d’ailleurs poussé un coup de gueule lunaire au sujet de l’intensité des Gunners pendant cette rencontre.

« Ils jouaient la finale de la Ligue des champions »

« Nous avons joué notre premier match et ils jouaient la finale de la Ligue des champions, a pesté le champion du monde 2010 après la rencontre. L’intensité qu’ils ont mise n’était pas normale pour un match amical, mais je comprends que tout le monde veuille gagner. Pour nous, c’était le premier match de préparation et nous revenions d’un virus (…) Ce n’est pas normal d’avoir autant d’intensité et de fautes tactiques. Nous voulons tous être compétitifs, mais il s’agit d’un match amical. » Prochain rendez-vous, ce samedi, face au Real Madrid. Chez qui Xavi doit se douter que le niveau intensité ne sera pas plus bas.

