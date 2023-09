FC Barcelone : Xavi pointe du doigt le souci du Barça et s’insurge de l’affaire Negreira !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sur le match contre Séville

« Nous affrontons une équipe difficile chez nous, car ils sont tenants de la Ligue Europa. C'est un match compliqué et nous avons besoin de nos supporters et de l'ambiance qui s'est créée à Montjuïc. Jouer dès ce vendredi ? On fait beaucoup de vidéos. Il y a peu de temps entre les matchs, c'est des jours de récupération. Mais directement, on te demande de jouer au top niveau ».

Sur les raisons du nul à Majorque

« Les erreurs à Majorque étaient défensives, nous devons maintenir la performance défensive de la saison dernière. Quand le staff analyse pourquoi nous ne gagnons pas à Majorque, ce n'est pas parce que nous n'avons pas créé d'occasions, mais plutôt parce que la question défensive a échoué. Il ne s'agit pas de cibler le gardien ou les défenseurs centraux, mais de cibler tout le monde ».

Sur sa volonté de ne pas tout noircir

« Il faut toujours corriger les choses, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Lors du match contre le Betis et Anvers, tout semblait parfait et ce n'était pas le cas, tout comme aujourd'hui, tout n'est pas négatif (…) Souvent, je ne suis pas d'accord avec l'analyse des gens, mais vous êtes dans les médias et c'est votre travail. J'analyse de l'intérieur, je ne perds pas de temps avec les sensations extérieures, je me concentre sur les joueurs ».

Xavi félicite le leader surprise Girone

Sur l’importance de protéger Lamine Yamal

« Il y a des moments dans le jeu où on voit que Lamine a 16 ans. Le football se joue avec et sans ballon, en faisant des efforts, et c'est pour cela que je dis toujours qu'il faut le protéger. C'est un joueur d'un très grand naturel. Nous devons y aller avec prudence avec lui, mais avec la conscience qu'il nous aidera pendant la saison ».

Sur la nécessité de faire une rotation

« Beaucoup de personnes sont blessées, nous le voyons en Europe. Et nous devons faire attention à l'aspect physique. Les rotations sont super nécessaires. Nous en sommes convaincus ».

Sur la première place surprise de Girone

« On est satisfait de voir Éric Garcia jouer à Girone et être bon. Girone est spectaculaire ».

Sur l’affaire Negreira

« La semaine prochaine, il y en aura d'autres informations, pareil dans quinze jours, d’autres dans un mois… Vous connaissez déjà mon avis. Je n’ai jamais eu le sentiment que les arbitres m’ont favorisé. Si c’était le cas, qu'ils le démontrent ».

