FC Barcelone : Xavi pourrait aligner un duo invincible face à Alavès

Cet après-midi, au moment du goûter, la pression sera sur le FC Barcelone. Quatre jours après la défaite à Hambourg contre le Shakhtar (0-1), les Blaugranas seront dans l'obligation de s'imposer à domicile contre le Deportivo Alavès. Pour rester dans la roue du Real Madrid, large vainqueur de Valence (5-1) hier, mais également pour rassurer leurs supporters au niveau du jeu. Car c'est peu dire qu'ils sont vraiment décevants depuis plusieurs semaines dans ce domaine...

Pedri-Lewandowski, 14 matches, 10 victoires, 0 défaite

Pour l'occasion, Xavi devrait titulariser Robert Lewandowski mais également Pedri. Et rien que ces deux joueurs sont synonymes de victoire quasi-assurée. En effet, Mundo Deportivo révèle que le Polonais et l'Espagnol ont été alignés à 14 reprises en même temps et qu'ils n'ont jamais perdu. Mieux : ils ont connu la victoire à 10 reprises. Un duo synonyme de bon résultat, donc. Restera ensuite à faire le nécessaire au niveau de la qualité du jeu...

