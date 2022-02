FC Barcelone : Xavi prend la défense de Messi après PSG - Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Alors que Kylian Mbappé a offert la victoire dans le temps additionnel au Paris Saint-Germain face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Lionel Messi s'est montré beaucoup moins décisif que son coéquipier, manquant notamment un pénalty à l'heure de jeu. Ce qui a suscité de vives critiques à son encontre.

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille de la réception de Naples en 16e de finale aller de la Ligue Europa, l'entraîneur du Barça, Xavi, a volé au secours de son ancien coéquipier. "Être à Paris et être Messi, c'est normal qu'il y ait des critiques. Si les gens ne prennent que le pénalty... Je lui souhaite le meilleur, c'est sans aucun doute le meilleur footballeur de l'histoire. Il aura toujours des critiques", a estimé le technicien blaugrana devant la presse.

