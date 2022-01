FC Barcelone : Xavi ramène une grosse tuile de son élimination à Bilbao

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Battu hier sur la pelouse de l'Athlétic Bilbao (2-3 a.p) en Coupe du Roi, le FC Barcelone est rentré en Catalogne tête basse. Comme révélé dans l'émission El Chiringuito, un « silence de mort » a régné dans le vestiaire et sur le vol retour après cette sortie prématurée en huitièmes de finale. Une sortie qui ruine quasiment toutes chances de titre national pour les Blaugranas cette saison.

Pire, le Barça est reparti de San Mames avec un nouveau blessé : Ansu Fati. Touché au biceps fémoral gauche selon le communiqué rapide du club, le « numéro 10 » des Blaugranas ne connait pas encore la durée de son indisponibilité... Mais quand on connait le passif de Fati sur les blessures, il y a de quoi être relativement inquiet.

LATEST NEWS | @ANSUFATI has a left biceps femoris injury. Further tests pending to find out the exact extent of the injury. pic.twitter.com/FORvAZ9lnC