FC Barcelone : Xavi rappelle l'objectif en C1 et rétropédale pour Yamal et Messi

"Nous avons plus d'expérience, il y a des joueurs qui ont déjà gagné des titres, nous nous sommes bien renforcés, nous sommes excités par cette compétition... C'est ce que nous pensons pouvoir changer par rapport à l'année dernière."

"Demain (mercredi) sera le moment idéal pour jouer un grand match contre une grande équipe. Porto aime avoir le ballon mais il sait bien fermer derrière. Nous les avons bien analysés et demain nous nous affronterons de la meilleure façon pour gagner le match. Je l'aborde naturellement et avec enthousiasme. Je suis positif et il n'y a pas de peur. Ce à quoi je pense, c'est comment nous pouvons battre Porto, en pensant que cela ferait trois points."

"J'ai appris à ne pas être trop euphorique quand les choses vont bien ni défaitiste quand les choses vont mal. J'essaie de tout prendre naturellement, avec toute la compétitivité et en sachant qu'on peut gagner et aussi perdre. J'ai appris à m'équilibrer."

"Je parle beaucoup avec Robert Lewandowski. C'est un footballeur impliqué et c'est vrai que l'année dernière nous n'avons pas su bien rivaliser en Ligue des Champions. Maintenant, nous devons le faire pour au moins atteindre les huitièmes de finale."

"Les blessures auxquelles nous sommes confrontés, Pedri et Frenkie de Jong, ne devraient pas être une excuse pour nous."

"J'espère que Lamine Yamal marquera une époque, mais nous ne lui rendons pas service en parlant de ça et de comparaisons avec Lionel Messi."

