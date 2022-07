FC Barcelone : Xavi rassure Lewandowski et n'a plus de mots pour Dembélé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Arrivé cet été en Catalogne en provenance du Bayern Munich, Robert Lewandowski n'a toujours pas trouvé le chemin sous le maillot du FC Barcelone. Mais Xavi ne se fait pas de soucis par rapport à ça, comme il l'a expliqué après la victoire cette nuit face aux New York Red Bulls (2-0) en match amical.

"Lewandowski va marquer des buts"

"À l'entraînement, les buts sont déjà entrés. Hier, nous avons terminé et ils sont entrés. C'est normal, c'est la nouveauté, l'envie de plaire..... C'est arrivé à Luis Suárez et Ferran Torres l'année dernière. Il va marquer des buts. Nous l'avons vu tout au long de sa carrière. Mais il n'y a pas que les buts, il y a aussi tout ce qu'il apporte. Nous devons continuer à avancer. Je crois beaucoup en lui et il le sait. C'est une question de temps. Je ne suis pas inquiet. Ce ne sont que des matchs amicaux. La vraie compétition commence dans deux semaines, mais il pousse, il aide beaucoup, il sait être la solution... Je suis très heureux de l'avoir dans l'équipe", a confié l'entraîneur catalan, qui s'est de nouveau montré dithyrambique envers Ousmane Dembélé, auteur de quatre buts depuis le début de la préparation estivale.

"Je ne sais pas quoi dire d'autre sur Ousmane. Je l'aime bien en tant que footballeur. Je ne vois pas beaucoup de joueurs de cette qualité. L'année dernière, il nous a donné treize passes décisives et a été le meilleur passeur de toute la ligue. C'est ce qui fait la différence. S'il marque des buts en plus de cela..."

