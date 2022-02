FC Barcelone : Xavi règle la question Ousmane Dembélé pour la fin de saison !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Ecarté à la toute fin du Mercato afin qu'il plie bagage, Ousmane Dembélé finira bel et bien la saison au FC Barcelone avant un probable départ libre. Après avoir été intransigeant dans un premier temps, Xavi semble aujourd'hui beaucoup plus ouvert à relancer l'ancien Rennais.

En conférence de presse, à la veille du derby face à l'Espanyol, le manager du Barça s'est dit ouvert à le relancer sur ce match : « C'est un joueur de l'équipe. Il peut aider l'équipe et il jouera à coup sûr. La discussion est close ».

Xavi a d'ailleurs reconnu que le Champion du Monde aurait même dû être aligné face à l'Atlético Madrid : « Je voulais lui donner quelques minutes contre l'Atlético mais les circonstances du match ont fait que ce n'était pas possible », a-t-il expliqué, reconnaissant que l'exclusion de Dani Alves avait bouleversé ses plans.

