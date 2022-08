FC Barcelone : Xavi remet un coup de pression au Mercato avant la Real Sociedad

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

À la veille du périlleux déplacement à Anoeta (22h), Xavi a fait un gros point sur le mercato estival. « C’est clair que nous devons renforcer l'équipe. Le club le sait et nous y travaillons. Pour le moment, ni Auba ni Memphis ne sont partis... S'il y a une offre pour l'un d'entre eux, nous verrons comment l'équipe se présentera. Maintenant, la priorité est d'inscrire Koundé et nous attendrons demain, a-t-il éclairci en conférence de presse. Aubameyang ? Il y a le mercato et nous ne savons pas ce qui va se passer... Il y a des opportunités de départs et d’arrivées mais maintenant c'est notre joueur, il est important mais les circonstances nous le diront. »

Interrogé sur le remplaçant de Sergio Busquets, le coach du FC Barcelone a une petite idée sur la question. « Il y a plusieurs joueurs qui peuvent remplacer Busquets, a-t-il poursuivi. Nous avons de la variété dans l'équipe et bien que je sois assez clair, demain nous finirons par décider. Ferran Torres s'est par exemple très bien entraîné, il est à son meilleur et il doit être une pièce fondamentale pour nous. »

Au sujet de l’adversité de la Real Sociedad, Xavi sait à quoi s’en tenir. « Nous sommes dans l'élite et ça ne va pas être facile. Nous devons porter le drapeau de l'humilité. Mais le jour du Rayo, nous méritions de gagner, nous avons dominé mais nous n'avons pas eu de chance. C'était dommage car nous avons joué un match correct », a-t-il regretté.