FC Barcelone : Xavi s'exprime sur les dossiers Depay et Alves en attendant Getafe

Le départ de Memphis Depay

"Memphis a demandé à partie après avoir eu la proposition de l'Atlético. Je n'étais pas à l'aise avec sa situation dans l'équipe. Tout le monde sort gagnant avec son départ et notre sort est désormais entre les mains de la Liga et du fair-play pour pouvoir recruter."

Être patient contre Getafe

"Il faudra faire preuve de patience contre Getafe. C'est un match-piège mais entre notre forme du moment et la confiance, on peut espérer gagner."

L'incarcération de Dani Alves

"Je suis touché, sous le choc, car je connais Dani Alves. C'est un sujet difficile. La justice dira ce qui doit être fait. Mais je suis très surpris, je me sens très mal pour lui."

Araujo et De Jong incertains

"Araujo et De Jong sont disponibles, oui, mais il faut prendre en compte qu'ils reviennent de blessure. Demain, nous prendrons une décision. Mais à partir de maintenant, chaque match est une bataille."

Le phénomène Gavi

"Gavi est l'un des joueurs qui, rapporté à son âge, a vu le plus de vidéo. Il a mûri en très peu de temps, il sait quand faire faute. Il est chaque jour plus fort, avec le cœur et le courage qu'il met à l'ouvrage."