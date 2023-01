FC Barcelone : Xavi s'inquiète pour Dembélé et pleure Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Grâce à un but de Pedri juste après l'heure de jeu (61e), le FC Barcelone, orphelin de Robert Lewandowski pour la troisième fois consécutive en Liga, s'est imposé ce samedi sur la plus petites des marges contre Gérone (1-0).

"Lewandowski nous manque"

En conférence de presse d'après-match, Xavi a donné des nouvelles d'Ousmane Dembélé, sorti dès la 26e minute en raison d'une blessure à la cuisse gauche. "C'est vraiment dommage car c'est un joueur qui fait la différence pour nous. Il faudra voir le test, mais il a ressenti quelque chose. On espère que c'est le moins grave possible, mais il a senti quelque chose au quadriceps", a confié l'entraîneur blaugrana avant de s'exprimer sur l'absence de Robert Lewandowski. "Ansu Fati peut jouer 9 mais ce n'est pas sa position la plus naturelle. Robert Lewandowski nous manque toujours, heureusement nous avons gagné les trois matchs sans lui. Il nous manque parce que c’est un joueur différentiel."

Pour résumer Xavi s'est exprimé après la victoire des siens sur la pelouse de Gérone (1-0), à l'occasion de la 19e journée de Liga. L'entraîneur du Barça a notamment parlé d'Ousmane Dembélé et de Robert Lewandowski.

