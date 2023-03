FC Barcelone - Real Madrid : Xavi voit le Barça favori et réagit encore à l'affaire Negreira

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'absence de Pedri

"Pedri avait mal hier (vendredi) et si tu n'es pas à 100%, c'est mieux de ne pas être là."

Le match face au Real Madrid

"Notre objectif est de dominer le match, ce que nous avons pratiquement toujours fait sauf lors du dernier match au Bernabeu. Notre objectif est de ressembler davantage à la version finale de la Supercoupe."

Son premier Clasico au Camp Nou en tant qu'entraîneur

Je suis très motivé. Je suis très culé et les Clasicos m'excitent. Nous avons une belle avance de 9 points et nous avons beaucoup à gagner dans ce match. La motivation est maximale."

Qui est favori ?

"Je pense que c'est 50/50. C'est peut-être un peu plus pour nous parce que nous jouons à domicile."

L'affaire Negreira

"Je me concentre sur le football. Je soutiens les propos du président mais je ne veux pas parler d'autres sujets."

Sa relation avec Ancelotti

"On a une bonne relation avec Carlo Ancelotti. Un Clasico, c'est de la motivation et encore plus sachant qu'on peut laisser notre éternel rival à 12 points."

Propos retranscrits par le compte Twitter @ActualiteBarca.