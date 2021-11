FC Barcelone : Xavi se positionne et met la pression sur Al-Sadd !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Si le club d'Al-Sadd est pour l'instant fermé sur ses positions et refuse de laisser filer son entraîneur Xavi, courtisé par le FC Barcelone, l'envie du technicien peut être déterminante. A l'issue de la victoire de son équipe ce mercredi en championnat du Qatar, Xavi n'a pas masqué sa volonté.

« Ç’a été émouvant dans le vestiaire parce que je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je ne peux rien dire de plus. J’ai beaucoup d’envie. Je suis une personne très positive. Au final, c’est du bon sens. Je rêve de revenir à la maison. Il faut trouver un accord. Ce serait un retour à la maison avec beaucoup de responsabilités. Les deux clubs connaissent ma position. J’espère que tout ça va se régler rapidement », a confié Xavi.

Comme indiqué plus tôt, le cheikh Mohammed bin Al Thani, propriétaire du club d'Al-Sadd, attend de son côté que Joan Laporta se déplace lui-même à Doha pour le rencontrer avant d'envisager, éventuellement, un départ du technicien.

#Xavi Hernandez about his future: “I and #Barça are talking. I’m confident, but we need reach an agreement. I hope that the solution will arrive soon. That #Barcelona have come here for me is incredible and spectacular”. #transfers #FCB