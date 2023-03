FC Barcelone : Xavi se livre avant le Clasico contre le Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sur le Clasico

« Nous avons abordé la rencontre de la même manière que nous le faisons toujours contre le Real Madrid. C'est un adversaire difficile, qui parfois ne vous domine pas, mais en une transition et deux touches, ils sont dans votre but. C'est un adversaire difficile. Ils nous ont bien battus là-bas, et nous les avons battus en Supercoupe. La compétition est différente. Tout se jouera au Camp Nou. Nous irons pour gagner et montrer notre personnalité. C'est une chance de gagner un autre titre »

Madrid est favori

« C'est une demi-finale de Coupe, vous ajoutez que c'est un Clasico. Le Real Madrid est favori parce qu'il est champion de la Ligue des champions et de LaLiga. Indépendamment de la Supercoupe, ils sont dans un bon moment. Ils sont les favoris »

Sur la pression de ce choc

« Nous devons être plus que jamais une équipe, en défense, en attaque, en stratégie... Nous devons avoir le ballon, être courageux, avoir de la personnalité, minimiser les pertes... ils ont des joueurs forts et ils profitent des pertes. Nous devons jouer avec personnalité et utiliser notre style de jeu, comme nous l'avons fait en Supercoupe. (…) Je n'y vais pas avec plus de pression que jamais. Cela me motive d'aller au Bernabéu. J'ai hâte d'y être. J'aime cette saine rivalité footballistique. Elle me motive, elle m'excite. J'adorerais jouer et avoir le ballon au milieu de terrain. Gagner à Bernabéu est une sensation formidable »

Des nouvelles de Pedri et Fati

« Pedri est un joueur clé pour nous. Il a beaucoup grandi avec nous, au point de faire la différence près de la surface. C'est une perte très sensible pour nous. Nous avons trois absents importants, mais nous pouvons rivaliser. Pour Fati, Il s'est entraîné avec le groupe, c'est une commotion. Il se sent bien, je le vois heureux et motivé. Il doit être important pour l'équipe »