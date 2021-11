FC Barcelone : Xavi ulcéré, le grand ménage a débuté

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On ne les compte plus. Et, nécessairement, cela n'aide pas le FC Barcelone à sauver ce qui est encore sauvable, du moins en termes de résultats sportifs. On parle ici des innombrables blessures au sein de l'effectif professionnel depuis plusieurs semaines, qu'il s'agisse de Pedri, d'Ousmane Dembélé ou encore d'Ansu Fati.

Si Xavi est considéré, par certains, comme le principal fautif dans la récente rechute de Pedri, pour l'avoir fait revenir trop tôt, l'entraîneur du Barça a cependant les mains libres pour virer qui il veut. Ainsi, et c'est le quotidien Sport qui le précise, relayé par footmercato, deux membres viennent de faire leurs valises : Lluís Til, responsable des services médicaux, ainsi que Xavi Yanguas.

On le sait, Xavi souhaite au plus vite recruter Ricard Pruna, actuellement au Sharjah FC, un ancien du FC Barcelone entre 1996 et 2020.