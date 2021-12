FC Barcelone : zéro chance contre le Bayern à cause de Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Mercredi, c’est la victoire ou l’humiliation pour la bande à Xavi. Avant leur dernier match à Munich, les Catalans sont 2es avec deux points d’avance sur le Benfica, qui accueille le Dynamo Kiev. Mais une différence particulière négative avec les Portugais. Si bien que si les Aigles battent les Ukrainiens comme c’est très probable, ils se qualifieront, à moins que le Barça ne s’impose à l’Allianz Arena, qui sera à huis clos pour l’occasion. De ce qu’on peut voir depuis le début de la saison, ça ressemble à une mission impossible pour des Blaugrana qui déjouent alors que les Allemands explosent tout le monde.

En plus, Lionel Messi a sans doute compliqué leur mission. En effet, en décrochant son septième Ballon d’Or, l’Argentin a frustré la machine à buts du Bayern Munich Robert Lewandowski. Samedi, chambré par son ancien public de Dortmund, qui criait des « Messi, Messi », l’attaquant a une fois de plus fait trembler les filets, à deux reprises, offrant la victoire à son équipe (3-2). Mercredi, même si le Bayern est déjà qualifié et assuré d’être leader, il ne devrait pas être mis au repos. C’est qu’il a un énième record (en Allemagne) dans le viseur, celui de Gerd Müller : 43 sur l’année 1972. Lui en est à 41, avec encore quatre matches à jouer. Dont celui contre l’ancien club de Messi…

#FCB 🔵🔴



👀 Messi motiva a Lewandowki contra el Barça https://t.co/QdKSqaObGw — Diario SPORT (@sport) December 5, 2021