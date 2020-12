Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec quatre victoires en autant de match, le FC Barcelone peut s'assurer de la première place du groupe dès ce soir avec son déplacement en Hongrie sur la pelouse du Ferencvaros.

Le Barça sur le canal 5 de Téléfoot et RMC

Pour ce match sans grand enjeu de Lionel Messi et ses camarades, nous vous invitons à vous brancher sur Téléfoot Stadium 5 ou RMC Sport Live 5 à 21 heures. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur RMC Sport et directement par internet, c'est aussi possible ICI. Si vous préférez Téléfoot, c'est ICI que ça se passe.