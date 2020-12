Juventus, FC Barcelone : CR7 et Messi touchés par le même syndrome !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Tenu en échec par Eibar (1-1), le FC Barcelone ne pointe qu'à la 6e place de la Liga. 6e, c'est aussi le classement actuel de la Juventus en Serie A. Mais les équipes des deux stars du foot mondiales Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne sont pas les seules à être en difficulté cette saison.

En Allemagne, Dortmund n'est que 5e de Bundesliga. En Angleterre, Chelsea est 6e et Manchester City 8e. Arsenal est 13e. Et en France, le PSG n'est que 3e. Pas sûr toutefois que cela suffise à consoler CR7 et Messi...