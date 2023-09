La guerre entre Shakira et Gérard Piqué prend des proportions démesurées

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ce jeudi, Shakira, qui n'en finit plus d'enchaîner les succès ces derniers mois, a sorti une nouvelle chanson, nommée "El jefe (le chef)". Dans cette musique, qui traite des inégalités au travail entre les hommes et les femmes, il semblerait que la chanteuse colombienne ait une nouvelle fois fait référence à son ex-compagnon, Gérard Piqué. Et elle n'y est pas allé de main morte, laissant entendre qu'elle voulait voir le père de l'ancien défenseur central du FC Barcelone mourir. "On dit qu'il n'y a pas de mal qui dure plus de 100 ans mais il y a toujours mon ex-beau-père qui ne met pas les pieds dans la tombe", a-t-elle lâchée.

🔥 Parece que la colombiana ha vuelto a hacer referencia a Gerard Piqué en su tema...https://t.co/1j9lUjfpwy — Diario SPORT (@sport) September 21, 2023

