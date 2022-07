Le Barça et le Real Madrid tenus en échec malgré Dembélé et Benzema

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Trois jours après leur confrontation, qui s'était soldé sur une victoire blaugrana (1-0), le FC Barcelone et le Real Madrid étaient sur le pont cette nuit. Les Blaugrana et les Merengue ont été tenus en échec respectivement contre la Juventus Turin (2-2) et le Club America (2-2).

Les Français des deux clubs ont brillé puisque Ousmane Dembélé s'est offert un doublé magistral pour le Barça après des exploits solitaires dans la surface turinoise tandis que Karim Benzema, qui disputait son premier match de préparation, a inscrit le premier but merengue d'une frappe enroulée du pied droit qui s'est logé dans le petit filet du gardien du club mexicain, Guillermo Ochoa.