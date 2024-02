Le Barça retourne sa veste avec Dani Alves et fait polémique

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Jeudi dernier, Dani Alves a été condamné à quatre et demi de prison pour agression sexuelle sur une femme de 23 ans. Mais alors que le statut de légende du Brésilien au FC Barcelone lui avait été retiré le jour même de sa condamnation, le club blaugrana a retourné sa veste avec son ancien joueur.

Et pour cause, comme le rapporte le média brésilien, UOL Esporte, l'ancien latéral droit du Barça a été réadmis très rapidement et figure finalement toujours parmi les joueurs historiques sur le site internet du club catalan. Une décision qui ne manque pas de faire polémique sur les réseaux sociaux et de provoquer la colère des supporters du FC Barcelone.

