Le FC Barcelone éliminé à Manchester, le Stade Rennais en prolongations

Devant à la pause grâce à un penalty de Robert Lewandowski (18e) et virtuellement qualifié, le FC Barcelone a été victime d'une remontada dans le théâtre des rêves d'Old Trafford. Les Red Devils ont d'abord égalisé par Fred (47e) avant de prendre l'avantage à 20 minutes de la fin par le brésilien Antony (70e). Accroché 2-2 au Camp Nou au match aller, le Barça est éliminé.

Du côté du Roazhon Park, on jouera encore 30 minutes de plus. Grâce à Karl Toko Ekambi (52e), le Stade Rennais a en effet rattrapé son but de retard sur le Shakthar Donetsk (1-0). Les Rouge et Noir sont le dernier espoir d'une Ligue 1 qui a perdu le FC Nantes (0-3 face à la Juve) et l'AS Monaco (2-3 sur sa pelouse face au Bayer Leverkusen) ce jeudi...