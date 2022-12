Le FC Barcelone mène à la pause dans un derby très heurté

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En temps normal, le derby entre le FC Barcelone et l'Espanyol n'aurait pas généré d'autres tensions que celles qui accompagnent traditionnellement le derby. Mais la qualification au dernier moment de Robert Lewandowski alors que le Polonais devait être suspendu trois matches après son expulsion à Pampelune avant la trêve a révolté les Péricos. Leurs dirigeants et leurs supporters ont décidé de boycotter la rencontre en signe de protestation.

Ils ont loupé une ouverture du score rapide de Marcos Alonso suite à un coup de pied arrêté (7e). Ouverture du score rapide qui aurait pu entraîner un déluge de buts. Mais il n'en a rien été. L'Espanyol a resserré la garde et commencé à mettre des coups, notamment à Gavi, qui a eu le tort de répondre. Les occasions se sont faites rares et la bataille s'est concentrée au milieu du terrain. Ce n'est pas joli mais, à la pause, le Barça est devant et a donc repris les commandes de la Liga.