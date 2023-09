Le FC Barcelone s’impose contre Séville, Sergio Ramos victime d’un violent retour de karma

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Merci Sergio Ramos !

Sergio Ramos avait fait part de sa volonté de marquer son premier but avec Séville face au Barça mais il l’a fait dans ses propres filets en déviant un ballon de Lamine Yamal (77’). Le karma quand quelques heures plus tôt la presse espagnole passait des images de la pépite du Barça accompagnant le vétéran espagnol lors d’un Clasico au Camp Nou ...

En 2016, Lamine Yamal entrait en tenant la main à Sergio Ramos.



Cette fois, il y a eu du réalisme défensif

En conférence de presse avant Séville, Xavi avait appuyé sur la notion de réalisme. Contrairement au nul à Majorque (2-2), il y a eu du mieux défensivement grâce à Ter Stegen et de jolis sauvetages de Gavi (30’) et Koundé (85’) mais cette fois-ci ce fut beaucoup plus compliqué devant. Si Joao Felix a été incisif, il a manqué de justesse dans le dernier geste en trouvant la barre après un énorme travail de Cancelo (21’).

Raphinha blessé

Les Blaugranas beaucoup plus poussif sans Frenkie de Jong

Si brillant en début de saison, le Barça est allé chercher aux forceps son premier succès depuis la blessure de son métronome néerlandais. La statistique se confirme : le Barça marque moins sans De Jong même si cela permet au jeune Fermin Lopez de se montrer.

Un blessé de plus avant Porto

Alors que le Barça joue le plus gros match de son début de saison en Ligue des Champions à Porto mardi soir, Xavi a perdu un nouveau taulier avec la blessure musculaire de Raphinha (36 ‘), remplacé par le jeune Fermin. Après Pedri et De Jong, cela fait trois éléments importants du FC Barcelone sur le carreau avant d’affronter les Dragons de l’ancien madrilène Pepe.

