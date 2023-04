Le FC Barcelone se fait bousculer par le Rayo Vallecano

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Historiquement, le FC Barcelone a du mal sur le terrain du Rayo Vallecano, que Xavi juge trop petit. Cela se vérifie ce soir. Les Blaugranas sont menés 1-0 à la mi-temps et les locaux ont largement mérité cet avantage. Plus agressifs, plus enthousiastes, plus audacieux, ils ont bousculé les Catalans lors des 45 premières minutes, ouvrant le score par Garcia Rivera à la 19e minute d'une superbe frappe croisée du gauche de 20 mètres.

Lewandowski a eu un but annulé

Timide, le FC Barcelone a cru égaliser par Robert Lewandowski à la 41e minute mais le Polonais était hors-jeu. Dommage car cette réalisation lui aurait fait du bien, lui qui n'a plus marqué depuis une éternité. On attend une réaction catalane en seconde période car trois points permettraient au FCB de distancer le Real Madrid de 14 longueurs et de faire un pas supplémentaire vers le titre.

Pour résumer Le FC Barcelone connaît une soirée difficile sur la pelouse du Rayo Vallecano, qui ne lui réussit pas historiquement parlant. Les joueurs de Xavi, qui pourraient prendre 14 points d'avance sur le Real Madrid en cas de victoire, sont menés 1-0.

