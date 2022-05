Le FC Barcelone mené à la pause par Villarreal

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Ce n'est pas parce que c'est le dernier match de la saison que le FC Barcelone et Villarreal ont lâché les chevaux pour un match débridé. Les Blaugrana n'ont pourtant plus rien à jouer, puisqu'ils sont assurés de terminer 2es, et Villarreal ne parviendra pas à rattraper le 6e, la Real Sociedad, pour un ticket en Europa League la saison prochaine. Mais rien à faire, le spectacle est des plus tristounets ce soir au Camp Nou.

Les hommes de Xavi ne sont pas parvenus à montrer dangereux et ce sont ceux d'Unai Emery qui en ont profité, ouvrant le score par Pedraza à cinq minutes de la pause. En espérant que ce but réveillera les Barcelonais en seconde période...

¡Gol de Pedraza! El Villarreal marca el 0-1 en el Camp Nou al borde del descanso para consolidar al equipo amarillo en puestos europeos https://t.co/bmiOj2ejxA #LaLiga #BarçaVillarreal pic.twitter.com/kh1ggdDUl3 — MARCA (@marca) May 22, 2022

Pour résumer Le FC Barcelone ne parvient pas à trouver la faille à la pause de son dernier match de la saison face à Villarreal et c'est le Sous-Marin Jaune qui en a profité (0-1). Il reste 45 minutes aux Blaugrana pour conclure cet exercice morose sur une victoire.

Raphaël Nouet

Rédacteur