Le FC Barcelone tenu en échec par Getafe et réduit à dix à la pause

Le FC Barcelone s'attendait à un combat, sur la pelouse de Getafe, pour ses débuts en Liga. Et il n'est pas déçu ! Lors de la première période, les locaux ont multiplié les coups pour stopper les hommes de Xavi, qui ont eu bien du mal à se procurer des occasions. Et ce qui devait arriver arriva : Raphinha, qui venait pourtant de se procurer une grosse occasion, s'est fait expulser pour un coup de coude à un adversaire (43e). Réduits à dix, les champions d'Espagne se sont mis un peu plus en difficulté pour cette première de la saison en Liga.

🟥 EL BARÇA SE QUEDA CON 10



👉 Raphinha es expulsado por esta agresión sobre Gastón



Getafe 0️⃣-0️⃣ Barcelona#GetafeBarça



¡VENTEEE al minuto a minuto con @ramiro_aldunate! 👇 https://t.co/FsO3sTlR2t pic.twitter.com/zRe2jPIlgX — MARCA (@marca) August 13, 2023

