Le FC Barcelone tient le choc à Bilbao à la mi-temps

C'est la pause à San Mames et la première période de cet excellent Athletic Bilbao-FC Barcelone s'est résumée à une histoire de frappe en lucarne. A la 2e minute, Munian s'est retrouvé à la réception d'un centre venu de la droite. Excentré sur la gauche, il a enroulé une merveille de frappe, sans élan, dans la lucarne opposée de Ter Stegen, impuissant sur le coup.

Sonné mais pas abattu, le FC Barcelone a repris sa marche en avant et égalisé à la 20e sur une action semblable. Trouvé par Sergio Busquets dans la partie gauche de la surface, Ferran Torres a armé son pied droit et trouvé la lucarne opposé. Cette action a mis en lumière deux Blaugrana très critiqués après la demi-finale de Supercoupe d'Espagne perdue contre le Real Madrid (2-3 a.p.) la semaine passée. Torres était passé au travers pour son premier match sous le maillot du FCB et avait été sorti à la pause alors que Busquets avait perdu le ballon sur l'ouverture du score, ce qui avait incité certains supporters à réclamer sa mise à l'écart.

Ce 8e de finale, prévu originellement sur deux matches, se jouer comme les autres sur une seule rencontre, ce qui signifie qu'il y aura prolongations et tirs au but en cas d'égalité au terme des 90 minutes.

