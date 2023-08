Le onze du FC Barcelone contre Getafe est là

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il s'en est fallu de peu que Xavi soit contraint d'aligner une équipe bis ce soir à Getafe. Mais le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a actionné un nouveau levier financier vendredi, ce qui a permis l'inscription des recrues ainsi que des joueurs prolongés auprès de la Liga. Ilkay Gündogan et Ronaldo Araujo sont ainsi titulaires ce soir. A noter cependant que Jules Koundé est aligné dans le couloir droit, lui qui avait demandé à ne plus jouer à ce poste, Xavi lui promettant que ce ne serait plus le cas...

FCB : ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen, Baldé - De Jong, Romeu, Gündogan - Raphinha, Lewandowski, Pedri.

🔵🔴 Con este once sale el campeón de Liga ante el Getafe



🤔 ¿Qué os parece? pic.twitter.com/INcw3gyO6v — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 13, 2023

Podcast Men's Up Life