Lewandowski et Mikautadze dans le Top 10 européen des occasions manquées, Mbappé pas loin

Le compte X Data Foot a publié ce vendredi un classement des joueurs ayant manqué le plus d'occasions dans les cinq grands championnats depuis le début de la saison. Et, surprise, le leader se nomme Roberto Lewandowski, avec 7 loupés devant les cages. Et pourtant, l'attaquant du FC Barcelone est le meilleur buteur de la Liga avec 7 réalisations, lui qui a d'ailleurs marqué hier soir contre Getafe (1-0).

Mbappé, Raphinha et Mikautadze ont manqué 5 occasions

On trouve un autre Barcelonais dans le classement, Raphinha, qui occupe la 10e place (5 occasions manquées), et même un troisième avec Vitor Roque, prêté au Betis, qui a également raté 5 actions. A signaler que le néo-Lyonnais Georges Mikautadze a le même total. L'ancien Messin connaît un retour aux sources très compliqué. Enfin, Kylian Mbappé est aux portes du Top 10 avec lui aussi cinq occasions manquées.

❌ Voici les joueurs avec le plus de grosses occasions manquées pour le moment cette saison.



ℹ️ Grosses occasions : opportunités aisées de marquer, souvent en face à face avec peu de pression adverse, ou lorsqu'il suffit de pousser le ballon au fond du but sur une tête a bout… pic.twitter.com/YsgHldGlq4 — DATA´Foot (@DTFootball_) September 25, 2024