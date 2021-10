Liga : FC Barcelone 1 - 2 Real Madrid, le Top - Flop d’El Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les TOPS

Vinícius Junior

Le Brésilien très attendu aura été dans tous les bons coups madrilènes mettant grandement en difficulté son adversaire du jour, Sergino Dest. Il aurait pu sans doutes avec plus de précisions et un jeu plus direct être plus dangereux, chose qu’il a su faire sur le contre d’Alaba pour apporter de la vitesse ce qui a mené menant au but.

Lucas Vasquez

Replacé par Ancelotti en latéral droit comme il l’était sous Zidane, l’Espagnol a été très intéressant offensivement sans oublier les taches défensives. Un bon coup tactique d’Ancelotti car cela a obligé Jordi Alba à faire attention au jeu dans son dos et l’a contraint à beaucoup moins se projeter vers l’avant. Il sera récompensé par un but dans les arrêts de jeu (90e+3) suite à un autre contre éclair des Real Madrid, bien mené par Marco Asensio qu’il conclut suite à une frappe repoussée par Ter Stegen.

Ansu Fati

Remplacé étonnamment par Koeman à la 70ème minute, le jeune espagnol est l’un des seuls qui a su faire du mal à la défense madrilène. Malheureusement trop esseulé et peu aidé il n’aura pas su faire en sorte que son équipe prenne à revers Thibault Courtois jusqu'à sa sortie. Aguero trouvera la faille mais bien trop tard...

Les FLOPS

Koeman

Sous pression, le coach néerlandais a encore une fois déçu. Ses choix tactiques tardifs comme à son n’habitude n’ont pas permis de redynamiser un Barça apathique, qui n’a su quoi faire du ballon. Il a manqué d’un meneur (MESSI ?) capable de distribuer dans le coeur du jeu.

Dest

Le latéral droit du Barça. aurait pu être le héros du jour et il finira zéro. Ratant l’immanquable seul aux 7m du but du Real Madrid à la 25e minute, ses approximations défensives auraient pu couter cher sans un bon Ter Stegen ou un Vinicius imprécis, trop souvent seul dans le dos de l’Américain.