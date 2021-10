Liga : Atlético - FC Barcelone, les compos (Griezmann remplaçant, Depay titulaire)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Ce soir, c'est la der pour Ronald Koeman ! Et hormis le Real Madrid, l'entraîneur néerlandais ne pouvait pas rêver pire adversaire que l'Atlético pour ses adieux. Les Colchoneros sont non seulement des rivaux historiques des Blaugranas, désireux donc de les faire tomber, mais en plus, ils comptent dans leurs rangs deux anciens Blaugrana forcément revanchards, Antoine Griezmann et Luis Suarez. Heureusement pour les Catalans, Diego Simeone a laissé le premier sur le banc. Mais le Pistolero est bien.

Koeman, lui, aligne toutes ses forces vives, dont Gerard Piqué, sorti au bout d'une demi-heure mercredi à Lisbonne, et Memphis Depay, moins en forme ces derniers temps. En revanche, Ansu Fati est sur le banc, remplacé dans le couloir gauche par un Philippe Coutinho jamais à l'aise sur un côté…

Atlético : Oblak - Savic, Giménez, Hermoso - Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco - Félix, Suarez. FCB : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Araujo, Dest - F. De Jong, Busquets, Gonzalez - Gavi, Depay, Coutinho.