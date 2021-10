Liga : FC Barcelone - Alavès, les compos (Sergi ne change rien)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On l'attendait avec impatience, la voici ! La première composition d'équipe de Sergi Barjuan depuis sa nomination jeudi à la place de Ronald Koeman vient de tomber. Et elle ressemble grandement à ce que pouvait faire le technicien hollandais ! En raison des blessures mais aussi d'un effectif assez pauvre, l'ancien latéral gauche fait avec les moyens du bord. Il continue par exemple de titulariser le latéral droit Dest au poste d'ailier et de laisser Philippe Coutinho sur le banc…

FCB : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Garcia, Alba - Gavi, Sergio, Nico González - Dest, Aguero, Depay.

Alavès : Sivera - Navarro, Lejeune, Laguardia, Duarte - Pons, Moya, Loum, Rioja - Edgar, Joselu.

