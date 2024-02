Ligue des champions : le FC Barcelone peut nourrir des regrets !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Napoli et le Barça se sont neutralisés et quittés sur un score de parité (1-1) mercredi soir en 8e de finale aller de Ligue des champions. Les Blaugranas ont dominé l'essentiel du premier acte, avec une première banderille signée Yamal (8e), puis une autre occasion par Lewandowski et Gündogan (22e). Les Napolitains ont refait surface lors des dix dernières minutes du premier acte, mais sans adresser le moindre tir.

Osimhen buteur sur le seul tir du Napoli

Au retour des vestiaires, le Barça a été menaçant par Gündogan (48e). Mais son jeu a ronronné, comme celui du Napoli. Alors que le rythme baissait d'un cran, la lumière est venue de Lewandowski, sur un service de Pedri, plein axe (60e). Pedri a failli doubler la mise sur une frappe plongeante (66e). Dans la dernière demi-heure, les Napolitains n'ont pas été menaçants jusqu'à ce que Victor Osimhen sorte de sa boîte pour égaliser et réveiller le public du stade Diego Maradona (75e). La fin de match a été assez équilibrée, sans grosse occasion, même si Gündogan a raté le cadre sur la dernière action (90+4). Un nul logique, au final, même si le Barça peut nourrir des regrets.

Dans l'autre rencontre du jour, le FC Porto a arraché la victoire contre Arsenal (1-0) grâce à un but de Galeno dans le temps additionne.

