Mbappé gagne du terrain sur Haaland au Real Madrid, le Barça champion aujourd'hui si...

La presse catalane

Sport : "Derby historique"

On commence par la presse catalane et Sport, qui fait évidemment sa Une sur le derby catalan entre l'Espanyol Barcelone et le Barça, qui aura lieu ce dimanche (21h). En cas de victoire, les Blaugrana seront officiellement sacrés champions d'Espagne.

Mundo Deportivo : "Mega derby"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui croit savoir que c'est Raphinha et Gavi qui devraient accompagner Robert Lewandowski en attaque lors de ce derby. Ousmane Dembélé devrait donc débuter pour la troisième consécutive sur le banc depuis son retour de blessure.

La presse madrilène

Marca : "Et maintenant, à la finale"

Du côté de la presse madrilène, on revient sur la courte victoire du Real Madrid face à Getafe (1-0), quatre jours avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City.

AS : "Une douleur"

De son côté, AS s'inquiète de la blessure au genou gauche d'Eduardo Camavinga, qui a été contraint de céder sa place à la 84e minute contre Getafe, et annonce que Kylian Mbappé gagne du terrain sur Erling Haaland pour une possible signature au Real Madrid.