Naples - FC Barcelone : les 3 héros de la démonstration du Barça, qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa

Frenkie De Jong

Auteur du deuxième but du Barça d’une splendide frappe enroulée du pied droit (13e) et d’une feinte géniale sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang (59e), Frenkie De Jong a éclaboussé le match de son talent.

Adama Traoré

D’une précision chirurgicale dans ses passes, Adama Traoré s’est offert deux décisives, confirmant ses excellents débuts sous le maillot blaugrana. Remplacé par Ousmane Dembélé (75e).

Jordi Alba

C’est lui qui a parfaitement lancé le Barça dans cette rencontre en ouvrant le score d’un tir du pied droit (8e). En plus de ce but, le latéral espagnol a eu une grosse activité sur son couloir gauche.