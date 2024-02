Naples - FC Barcelone : Xavi répond aux rumeurs de limogeage et estime les chances de qualification

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Naples et le FC Barcelone se sont quittés dos à dos (1-1), Victor Osimhen (75e) ayant répondu à l'ouverture du score de Robert Lewandowski (60e). Tout reste donc ouvert avant le match retour. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur blaugrana, Xavi, nourrissait des regrets que les siens n'aient pas réussi à tenir le score.

"C'est du 51-49"

"J'ai un sentiment un peu amer. Nous avons fait le plus difficile, c'était d'avancer au score, et il fallait contrôler le match après le but. Aujourd'hui, Naples a fait un grand match et les choses ont été un peu difficiles pour nous, mais nous jouerons le match retour devant nos supporters et cela est en notre faveur. Aujourd'hui, nous avons fait un bon match. Nous pouvons nous sentir un peu amers, mais si nous jouons dans le même style aujourd'hui, nous passerons aux quarts de finale", a confié le technicien espagnol avant d'estimer les chances de qualification de son équipe pour le prochain tour. "C’est du 51-49, on joue à domicile."

Devant les médias, Xavi a, par ailleurs, répondu aux rumeurs selon lesquelles il pourrait être licencié en cas d'élimination face aux Napolitains. "C’est le Barça et les rumeurs vont continuer samedi. Rassurez-vous, un jour, je ne serai plus là", a-t-il répondu.

Podcast Men's Up Life