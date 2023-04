A la pause, le Real Madrid a fait son retard sur le FC Barcelone

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Cette demi-finale retour de Coupe du Roi aurait pu connaître un tout autre destin si l'arbitre avait sifflé un pénalty dès la 5e minute pour une main de David Alaba sur un centre de Gavi. Mais pour on ne sait quelle raison, ni le sifflet ni la VAR n'ont estimé qu'il y avait matière à sanction alors que l'Autrichien n'avait pas le bras collé au corps et que le contact a bien empêché le ballon de passer... Au lieu de quoi, la tension, déjà palpable, est montée de plusieurs crans et les fautes se sont multipliées.

Benzema permet aux Merengue d'y croire

Le Real Madrid a ouvert le score juste avant la pause grâce à une contre-attaque éclar bien menée par Vinicius Jr. Le Brésilien a servi Karim Benzema dans la profondeur, qui lui a remis au point de pénalty. La frappe de l'ailier a été détournée par ter Stegen mais le Français était là pour pousser le ballon au fond des filets. A la pause, c'est donc l'égalité parfaite sur l'ensemble des deux matches !