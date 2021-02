PSG : Pierre Ménès allume Pochettino après la blessure de Neymar

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

À peine arrivé au PSG, Mauricio Pochettino goûte aux saillies verbales de Pierre Ménès. Le journaliste de Canal + a réagi, sur Twitter, après la blessure de Neymar. La star brésilienne a quitté la pelouse du stade Michel d’Ornano, à Caen, en raison d’une blessure à un adducteur.

Pour Pierre Ménès, Neymar n’aurait jamais pas dû jouer ce 32es de finale face à Caen : « Et pas de jaune évidemment c’est Neymar. En même temps quelle idée à la con de lui faire jouer ce match. »

Et pas de jaune évidemment c’est Neymar . En même temps quelle idée à la con de lui faire jouer ce match — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 10, 2021

En conférence de presse d’après-match, Mauricio Pochettino s’est montré inquiet concernant la blessure de l’ex-élément de Santos : « « Neymar est touché à l’adducteur, on va attendre l’examen médical demain (...) On espère que ce n’est pas grand chose mais il faut attendre. »Pour Sébastien Tarraho, journaliste chez l’Équipe, Neymar est d’ores et déjà forfait pour le rendez-vous face au FC Barcelone, mardi, en 8es de finale de la Ligue des Champions.