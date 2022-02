Portés par ses recrues hivernales, le FC Barcelone domine l'Atlético Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

En s'imposant ce dimanche sur sa pelouse face à l'Atlético Madrid (4-2), le FC Barcelone de Xavi tient sa victoire référence. Les recrues hivernales, Dani Alves (un but et une passe décisive), Adama Traoré (une passe décisive) et Ferran Torres (une passe décisive) ont brillé. Grâce à ce succès, les Blaugrana chipent la quatrième place du classement à leur adversaire du soir.