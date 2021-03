PSG, FC Barcelone : l'état de Ronaldinho provoquerait une vive inquiétude

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Bien longtemps, déjà, que ses dribbles légendaires n'occupent plus le devant de la scène. Laissant place, parfois, a des soucis extra-sportifs qui font l'actualité. On parle ici du Brésilien Ronaldinho, qui selon différentes sources au Brésil, traverserait une période vraiment difficile.

Au pays, l'entourage de l'ancien Ballon d'Or affirme que "Ronnie" consommerait, et ce au quotidien, des litres d'alcool tout au long de la journée. Une situation qui inquiète et pousse certaines langues à se délier. Propos accordés au journal brésilien Extra, relayés par le quotidien espagnol, AS.

"Ronaldinho commence à boire de la vodka, du whisky, du gin le matin et ne cesse de boire que le lendemain matin. Nous avons remarqué que c'est devenu plus fréquent depuis la mort de sa mère (décédée il y a quelques mois en raison du Covid-19). Il fait des barbecues, il danse, il va toujours très loin. Il vit dans une forteresse avec tout ce dont il a besoin. Il a un coeur immense et essaie d'être généreux avec ses amis, mais ils ne sont pas tous de vrais amis et je peux voir les dégâts qui lui sont infligés."