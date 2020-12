PSG : le FC Barcelone prévient déjà les Parisiens en Ligue des Champions

Certes, le FC Barcelone éprouve les pires difficultés à rassurer ses supporters. Entre défaites et coups de moins bien, le club catalan ne parvient plus à effrayer grand monde en Ligue des Champions (lourde défaite à domicile face à la Juventus Turin), ni même en Liga (8e au classement). Affronter le PSG, en 8e de finale de la Ligue des Champions, est-il déjà synonyme d'élimination ? Pas au Barça, bien entendu.

Il y a quelques minutes, le directeur des relations institutionnelles du club, Guillermo Amor, a ainsi donné son point de vue. Et hors de question de faire du PSG un quelconque favori. "Le PSG ? On les connaît bien, il y a des joueurs exceptionnels. Le PSG se bat pour gagner la Ligue des Champions. L'année dernière, il était sur le point de la gagner et je pense qu'il y aspire à nouveau, mais nous avons nos chances. Il faudra voir comment on sera en février et mars, je pense qu'on y arrivera. Neymar a des problèmes et je suis sûr qu'il ira bien à ce moment-là."