PSG : le Qatar veut remettre à flots financièrement le FC Barcelone !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On pensait que le Qatar voulait la perte du FC Barcelone. Sponsor du club catalan de 2011 à 2017, l'émirat n'avait pas du tout apprécié que les Blaugranas critiquent avec virulence le dopage financier orchestré au PSG alors qu'il s'était montré très généreux avec le FCB. Et puis, il y a eu la légendaire remontada, qui n'a rien arrangé. Après cela, Paris arraché Neymar au Barça moyennant un montant record, puis Lionel Messi. Et il a bloqué tous les joueurs ciblés par les Catalans (Thiago Silva, Marquinhos, Verratti...). On en était resté là, à cette haine non dissimulée, mais, visiblement, les choses ont changé !