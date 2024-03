PSG : Luis Enrique tenté par un retour au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone est en quête du successeur de Xavi pour la saison prochaine. Si plusieurs noms sont déjà fuité (De Zerbi, Flick), Deco serait persuadé que l’homme de la situation se nomme Luis Enrique. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que l’actuel coach du PSG plairait beaucoup à certains dirigeants du Barça, dont le directeur sportif du club catalan.

« Ce ne serait pas étrange qu’il revienne entraîner en Espagne »

Si l’idée semble séduisante sur le papier et conviendrait à une partie des supporters, l’ex de l’AS Rome a déjà annoncé son souhait de s’inscrire dans la durée avec le PSG. « Difficile pourtant de ne pas imaginer un retour sur ses terres dans les années à venir », glisse le quotidien sportif. Gallardo à Marca y croit : « On suit aussi de près sa carrière car elle a déjà connu de nombreux virages et ce ne serait pas étrange qu’un jour il revienne entraîner en Espagne. »

