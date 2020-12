PSG : Neymar revoit ses plans pour sa fête polémique, Tuchel pourrait rebondir au Barça !

Neymar va peut-être devoir mettre de l’eau dans son vin. L’attaquant du PSG avait prévu d’organiser une fête dans son immense résidence de Mangaratiba pour célébrer la nouvelle année. Les festivités auraient même déjà commencé avec un tournoi de futvolei. Pour y participer, les invités devront présenter un test PCR négatif et ils sont censés porter un masque durant leur séjour dans une résidence ultra-sécurisée. Ils devront laisser leurs téléphones portables au vestiaire pour éviter d’inonder les réseaux sociaux.

Face à la polémique créée par cette fête, l'agence chargée de l’organiser a tenu à préciser le déroulement de celle-ci dans un communiqué en assurant par exemple que le nombre de 500 convives était surévalué. Ils ne seront « que » 150, un nombre toujours aussi élevé dans le contexte actuel. « L'événement se déroule dans le respect de toutes les normes sanitaires déterminées par les organismes publics, indique le texte. La société précise également que l'événement privé, avec un accès exclusif pour les invités et sans vente de billets, se déroule avec toutes les licences des organismes compétents nécessaires à sa tenue. »

Tuchel entre Chelsea et le FC Barcelone ?

Pendant ce temps, Thomas Tuchel prépare son avenir. Selon Bild, un point de chute lui tendrait les bras et pas n’importe lequel puisqu’il s’agirait de Chelsea ! Battus par Arsenal samedi lors du Boxing Day (1-3), les Blues occupent provisoirement la 8e place de Premier League après 15 journées. Frank Lampard n'a toujours pas trouvé la bonne formule et serait menacé par ce gros coup de mou. Autre piste plus étonnante évoquée par Sky : le FC Barcelone ! La situation de Ronald Koeman est fragilisée à cause des mauvais résultats et du jeu décevant pratiqué par les partenaires de Lionel Messi. Un rebond de Tuchel en Catalogne ne manquerait pas de sel avant la double confrontation contre le PSG en 8es de finale de la Ligue des champions en février-mars.